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Команда «Футурина» из Жуковского вошла в дивизион «Профи Московской Юниор-лиги КВН»

16 октября во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара состоялся Фестиваль в рамках Чемпионата «КВН Первых. Москва-2025», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В фестивале приняло участие около 40 команд из Москвы, Московской области и некоторых регионов России.

Команда КВН «Футурина» молодежного Центра «Дружба» принимала участие в блоке короткого формата и закрывала своим выступлением весь фестиваль.

По итогам фестиваля команда получила путевку в сезон Московской Юниор-лиги, в дивизион ПРОФИ, в котором будут принимать участие и более опытные команды, которые играют в лиге не первый год.

Игры ¼ финала состоятся уже в конце ноября. Команда будет рада любой поддержке в сезоне

Отметим, что в сентябре команда «Футурина» приняла участие в XIII Международном фестивале детских команд КВН, который прошел в Анапе. Именно, по итогам этого фестиваля ребята получила приглашение от директора Московской юниор-лиги принять участие в новом сезоне «КВН Первых. Москва — 2025».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.