Коломенскому музею-лаборатории «Шелковая фабрика» исполняется пять лет

Музей-лаборатория «Шелковая фабрика» в Коломне отмечает пятилетие. Он открыл свои двери для посетителей в конце октября 2019 года. Проект объединяет в себе музей, творческую лабораторию и выставочное пространство, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Целью проекта является продвижение Коломны как центра шелкоткачества. В XVIII–XIX веках в городе работали пять текстильных фабрик. Они продавали шелк по всей России, который по качеству конкурировал с импортными европейскими тканями. Гордостью Коломны были «канительные» и «канаватные» платки. В конце XIX века производства закрылись, а традиции и технологии были забыты.

Комплексное исследование исторической территории города, инициированное музейным кластером «Коломенский посад» в 2010 году, проявило тему шелкоткачества в наследии Коломны. Позже «Коломенскому посаду» удалось приобрести на аукционе в Нью-Йорке канаватную фату XIX века и вернуть ее городу. Эта фата, а также золотные платки и косынки, штофные сарафаны и понева стали основой коллекции исторических тканей музея-лаборатории. В ближайших планах «Шелковой фабрики» приобретение витрины по индивидуальному архитектурному проекту для экспонирования канаватной фаты и ремизных ткацких станков для восстановления технологии шелкоткачества.

«Это новый вызов и следующий шаг в развитии проекта. Я уверена: общими усилиями у нас получится дать новый старт большого шелкового пути Коломны. На рубеже XVIII–XIX веков Коломна была «русским Лионом», и мы надеемся вернуть городу былую славу центра «шелковой моды», — рассказала руководитель музейного кластера Наталья Никитина.

В музее-лаборатории «Шелковая фабрика» организованы музейные программы, которые знакомят гостей с историей коломенского шелкоткачества, с женским костюмом прошлых веков и особенностями тогдашней моды. За пять лет работы музея его гостями стали более 20 тысяч человек.

Сейчас в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» открыта выставка «Шелковый сад». Экспозиция посвящена исследованию роли шелковых тканей в русском традиционном костюме XIX — начала XX веков. Вниманию посетителей представлены крестьянские наряды из собрания частной коллекции Любови Алиповой. Это подлинные костюмы из Архангельской, Вологодской, Рязанской, Курской, Симбирской и Нижегородской губерний, в которых использованы коломенские шелковые ткани. В ноябре и декабре по выставке будут проводиться кураторские экскурсии искусствоведа, этнокультуролога, коллекционера и исследователя традиционного костюма Андрея Боровского.

Больше информации о работе и событиях музея-лаборатории «Шелковая фабрика» на сайте.

В министерстве культуры и туризма напомнили, что музей-лаборатория «Шелковая фабрика» входит в коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад», который занимается комплексным развитием исторической территории города. Кроме «Шелковой фабрики» центр познавательного туризма «Коломенский посад» включает в себя музеи «Калачная», «Коломенская пастила», музей-резиденцию «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», музей-лабораторию «Шелковая фабрика», музей-навигатор, дом Сурановых, литературное Café «Лажечников», садовое кафе «1890», центр социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия», Колхоз Достоевского, три крафтовых производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.