Коллекция старинных открыток пополнилась редким экспонатом в Коломне

Сотрудники библиотеки имени И. И. Лажечникова в Коломне сделали удивительное открытие: в одной из книг фонда они обнаружили дореволюционную открытку с портретом знаменитого итальянского тенора Маттиа Баттистини. Точная дата издания открытки неизвестна, но предполагается, что она была напечатана между 1900 и 1904 годами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Маттиа Баттистини, считавшийся лучшим итальянским баритоном своего времени, с 1892 по 1916 год провел 23 театральных сезона в России. Его выступления пользовались огромной популярностью среди российской аристократии и при императорском дворе. В России его называли «королем баритонов и баритоном королей».

«В августе 1912 года, на представлении оперы «Риголетто» в Москве, Баттистини пришлось повторить всю оперу от начала до конца из-за восторга публики. Спектакль начался в восемь вечера и закончился в три часа ночи», — рассказывают библиотекари.

Кто использовал почтовую открытку вместо книжной закладки, выяснить не удалось. Эта находка стала ценным дополнением к коллекции старинных изданий библиотеки имени И. И. Лажечникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.