Коллективы Солнечногорска стали лауреатами фестиваля «Московское время»

Музыкальные коллективы «Вдохновение» и «Мелоди Кидс» Дома детского творчества «Буревестник» показали высокие результаты на Международном фестивале-конкурсе «Московское время». Он проходил в столице в Концертном зале «Космос», сообщает пресс-служба администрации горокруга Солнечногорск.

Средняя и младшая группы «Вдохновения» — ансамбль «Радуга» — стали лауреатами I степени в номинации «Эстрадные ансамбли». В номинации «соло» Милана Маслова была удостоена Гран-при. Милана Синюшина, Светлана и Татьяна Казаковы, Дарена Стрельцова получили звание лауреатов I степени, Мария Волошенко, Виктория Кирьянова, Валерия Журба — II степени.

Участники ансамбля «Мелоди Кидс» Елизавета Ефанова, Анна Бархатова, Александра Краузе — лауреаты I степени, Владислава Васильева — II степени.

«Поздравляю ребят, педагогов и родителей с успешным стартом нового года! Желаю творческого развития и больше побед впереди», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Кроме того, в качестве подарка ансамбль «Мелоди Кидс» получил три бесплатные путевки на следующий конкурс в Сочи.

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