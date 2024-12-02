Коллектив современного танца Подмосковья стал победителем Всероссийского конкурса

Коллектив центра культурного развития «Синьковский» с гордостью представил Дмитровский городской округ, продемонстрировав свое мастерство и талант на конкурсе. Юные артисты показали высокий уровень подготовки и творческий подход, что было высоко оценено жюри.

В младшей возрастной группе «Династия» стала лауреатом 1 степени в номинациях «Детский танец» и «Эстрадный танец». Лауреатами 2 степени стали номера «Детский танец» младшей возрастной группы и «Народно-патриотический танец» средней возрастной группы. Также они были отмечены наградами 3 степени в нескольких номинациях.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что поддержка и развитие творчества в округе дают все возможности для реализации талантливых дмитровчан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.