Коллектив «Росинка» получил гран-при международного конкурса в Минске

Образцовый хореографический коллектив «Росинка» из Луховиц завоевал гран-при на международном фестивале-конкурсе «Белорусские узоры», который прошел в Минске. Танцоры представили 8 номеров и стали лауреатами первой степени в каждой из 4 номинаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль собрал участников из Подмосковья, Калининграда, Воронежа, Волгограда, Чувашской Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего в конкурсной программе было представлено более 100 номеров.

Особенно жюри отметило танец «Сухопляс» в исполнении старшего состава — он получил специальный диплом за патриотическую тему и проникновенность. Номер «Поиграем в плетень», подготовленный женским составом средней группы, был показан на гала-концерте.

Руководители коллектива Светлана Корева и Наталья Воронкова получили отдельную награду за лучшую педагогическую работу. По итогам фестиваля «Росинка» стала абсолютным победителем и получила главную награду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.