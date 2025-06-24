Коллектив «Росинка» получил гран-при международного конкурса в Минске
Фото - © Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы
Образцовый хореографический коллектив «Росинка» из Луховиц завоевал гран-при на международном фестивале-конкурсе «Белорусские узоры», который прошел в Минске. Танцоры представили 8 номеров и стали лауреатами первой степени в каждой из 4 номинаций, сообщает пресс-служба администрации округа.
Фестиваль собрал участников из Подмосковья, Калининграда, Воронежа, Волгограда, Чувашской Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего в конкурсной программе было представлено более 100 номеров.
Особенно жюри отметило танец «Сухопляс» в исполнении старшего состава — он получил специальный диплом за патриотическую тему и проникновенность. Номер «Поиграем в плетень», подготовленный женским составом средней группы, был показан на гала-концерте.
Руководители коллектива Светлана Корева и Наталья Воронкова получили отдельную награду за лучшую педагогическую работу. По итогам фестиваля «Росинка» стала абсолютным победителем и получила главную награду.
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