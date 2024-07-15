Коллектив Клинской ДШИ победил на Международном фестивале творчества в Республике Беларусь

Коллектив Клинской школы искусств стал победителем на Международном фестивале в Республике Беларусь, передает пресс-служба администрации городского округа.

В Витебске сегодня подвели итоги Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Радуга над Витебском». Он прошел в рамках XXXIII международного фестиваля искусств «Славянский базар».

Клин Московской области на конкурсе представил образцовый хореографический коллектив Клинской школы искусств им. П. И. Чайковского «Акулина» (руководитель Ольга Яковлева, педагог Максим Собанов). У Клинской «Акулины» два диплома I степени в номинации «Хореографическое творчество» за народно-сценический танец коллективов 10-13 и 14-17 лет, а также диплом за лучшую балетмейстерскую постановку в народно-сценическом танце «Мастерицы». Поздравляем наших юных клинчан, педагогов и всю команду Клинской школы искусств.

Международный фестиваль-конкурс «Радуга над Витебском» прошел в Республике Беларусь с 13 по 15 июля 2024 года.

Участие в нем в этом году приняло более 1 тыс. детей и подростков из Беларуси и России. Изюминкой фестиваля-2024 года стало участие представителей Международной ассоциации «Породнённые города» и Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.