Количество гостей Пискаревского мемориального кладбища увеличивается ежегодно

В 2024 году на Пискаревском мемориальном кладбище прошло около 200 мероприятий

С каждым годом число гостей мемориала увеличивается. Только музейный павильон у входа на Пискаревское кладбище принимает более 100 тысяч посетителей ежегодно. В прошлом году на территории мемориала состоялось примерно 200 торжественно-траурных мероприятий, включая возложения венков и цветов, а также различные акции и митинги. Мемориал посетили 17 делегаций из России и других стран с официальными визитами. Специалисты мемориала провели более ста уроков мужества в петербургских учебных заведениях. Однако трудно сосчитать, сколько людей приходит ежедневно, чтобы отдать дань уважения павшим, подчеркнул новый директор учреждения. Мемориал открыт для всех. Каждый может посетить его, принести цветы и почтить память.

На мемориале организовано множество мероприятий и экскурсий. Это место регулярно посещают школьники и студенты. Экскурсоводы мемориала умеют находить общий язык с молодежью — это не банальная лекция с сухими фактами.

Недавно Качковский сам присутствовал на экскурсии и заметил, как экскурсоводы предлагают информацию в увлекательном формате, адаптированном под возраст слушателей. Упоминания личных историй людей, которые пережили блокаду, делают рассказ живым и интересным.

Одним из ключевых направлений работы учреждения является экскурсионная деятельность. Особое внимание в этой сфере уделяется организации встреч официальных делегаций, включая глав государств и правительств.

В данный момент происходит подготовка третьей части интерактивной экскурсии, которая объединит художественные элементы с информационным содержанием. Презентация данного проекта пройдет в апреле 2025 года на конференции, приуроченной к 80-й годовщине Победы над фашизмом.

Каждый год 8 сентября и 27 января на Пискаревском мемориале проводятся две памятные акции — «Ночь перед блокадой» и «Ночь после блокады», а также ряд других мероприятий. Основная цель как традиционных, так и новых инициатив — сохранить память и рассказать молодежи о подвиге их предков, отметил Качковский.

Пискаревское мемориальное кладбище, как крупнейший комплекс, требует постоянного ухода и внимания. В этом году запланированы работы по улучшению его состояния, в том числе реставрация ограды.