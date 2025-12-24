Книжный рейтинг «КП»: названы лучшие книги 2025 года

«Комсомольская Правда» составила рейтинг лучших книг уходящего 2025 года. В экспертный совет kp.ru вошли выдающиеся писатели, лидеры индустрии, книгоиздатели и критики.

Жюри было предложено отобрать по три книги в различных жанрах, изданных в России в период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года.

В жанре нон-фикшн лучшей книгой стала «Психология достоинства» Александра Асмолова, художественной литературы — «Морана и Тень» Лии Арден, биографии — «Леонид Андреев: Герцог Лоренцо» Павла Басинского, документалистики — «Тайна перевала Дятлова» Николая Андреева, детской литературы — «Музейный переполох» Гульшат Абдеевой.

Полный книжный рейтинг доступен по ссылке.

