Эксперт Котов: российская литература нуждается в книжных продюсерах

Президент фестивального движения «Книжные маяки России», член правления Союза писателей России Денис Котов рассказал, что книжные салоны сейчас являются местом встречи живых умов, где они могут открыть для себя новых авторов и жанры, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как отметил эксперт, за 20 лет работы они превратились из скромных ярмарок в масштабные события благодаря поддержка председателя Российского книжного союза Сергея Степашина и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Также чтобы популяризировать чтение салоны организовали ряд необычных проектов, например, «книжные поезда» с направлениями Петербургс-Владивосток и Ленинград-Сталинград, «книжный пляж» в Солнечном на пляже «Ласковый», где участники могут читать, общаться с писателями, читать стихи, купаться, кушать и посещать библиотеку.

Котов отметил, что сейчас важно усилить роль писателей, создать единый реестр авторов, развивать медиакомпетенции и ввести в России профессию книжного продюсера для продвижения литературы. А государственное книгоиздание поможет писателям не тратить время на поиски дополнительного дохода, а только творить.