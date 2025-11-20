Книгу Кинга «Оно» убирают из книжных магазинов и маркетплейсов

Популярную книгу писателя Стивена Кинга «Оно» начали убирать с полок оффлайн-книжных магазинов, а также удалять из маркетплейсов в России. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ ТАСС рассказали, что произведение может быть запрещено в РФ или нарушать правила площадки.

До этого СМИ писали, что русскоязычной версии книги «Оно» нет на Ozon и Wildberries. При этом произведения на английском там еще продаются. Романа-ужастика нет и в оффлайн-книжных магазинах. В Новосибирске, предположительно, «Оно» убрали с полок в один день «по предписанию».

В пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ отметили, что маркетплейс следит за соблюдением законов РФ при продаже товаров. На сайте работает автоматическая модерация карточек товаров. Товары с запрещенными фото или описанием в карточке быстро пропадают с продажи.

Кинг написал роман-ужастик «Оно» в 1986 году. По сюжету, семь подростков из вымышленного города Дерри в американском штате Мэн борются с монстром, который убивает детей и может превращаться в любую сущность. Он также принимает облик клоуна Пеннивайза.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.