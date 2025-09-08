В Екатеринбурге состоялась презентация книги «Герои спорта — Герои фронта». В издании собраны истории людей, прославившихся не только спортивными достижениями, но и проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Мы будем вновь презентовать и вновь говорить о той книге, которая посвящена 80-летию победы в ВОВ, — „Герои фронта — Герои спорта“, и очень важно, что сейчас есть продолжение этого проекта, где будут представлены герои СВО „Герои спорта — Защитники Отечества“», — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В рамках презентации работала «Полевая Почта Подвига», где все желающие могли отправить письмо со словами поддержки солдатам. Также был организован телемост, обеспечивающий прямую связь гостей мероприятия с военнослужащими, находящимися в зоне проведения спецоперации. Помимо этого, были отмечены заслуги волонтерских организаций, оказывающих помощь участникам СВО. Им вручили памятные награды.

«Мы представляем патриотический кластер в рамках спортивных федераций, где каждая федерация в данном мероприятии отмечается как федерация, воспитавшая патриотов, служащих сейчас в зоне специальной военной операции», — добавил председатель совета «Фонд мастеров» Сергей Сидоров.