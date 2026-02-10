Клава Кока выступит хедлайнером горнолыжного фестиваля Grelka в Шерегеше

Ее аудитория в некоторых социальных сетях достигает 8 миллионов человек.

Фестиваль пройдет с 9 по 12 апреля, заявил глава креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин на пресс-конференции 10 февраля.

Особенностью выступления артистки станет ее искренняя любовь к сноуборду. Гирин отметил, что Клава Кока является преданной поклонницей этого вида спорта. Благодаря этому посетители мероприятия получат возможность не просто насладиться ее музыкальной программой, но и провести с ней время на склоне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.