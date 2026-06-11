Кластер «Коломенский посад» в Коломне занял 5 место в РФ

Музейно-творческий кластер «Коломенский посад» в Коломне вошел в топ-5 рейтинга 50 лучших объектов гастрономического туризма России 2026 года и занял пятое место. Список составили по итогам голосования 500 экспертов отрасли со всей страны, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Рейтинг подготовил путеводитель 50 Best Tastes of Russia. В голосовании участвовали рестораторы, отельеры, шеф-повара, предприниматели и профильные специалисты. Впервые в список лучших вошел не отдельный музей Коломны, а весь кластер «Коломенский посад», объединяющий более десяти проектов.

В состав кластера входят музеи «Коломенская пастила», «Калачная», «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», «Шелковая фабрика», Дом Сурановых, «Коломенский навигатор», а также исторические производства и гастрономические объекты. Ранее, в 2025 году, в топ-50 входили только «Коломенская пастила» и «Калачная».

В этом году эксперты отметили системный эффект от объединения аутентичных пространств в единую культурно-историческую и гастрономическую экосистему. Такой кластерный подход позволяет сохранять традиции и возрождать наследие с учетом современных реалий.

Кроме «Коломенского посада», в рейтинг вошли туристический комплекс М2 в деревне Шульгино Волоколамского округа, Истринская сыроварня Олега Сироты, «Балаевская мануфактура» в туркомплексе «ЭкоДеревушка» в Коломне, экоотель «Руза Фэмили Парк» в Рузском округе и парк-отель «Орловский» в Ленинском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.