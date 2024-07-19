Классическую музыку включат при разведении Дворцового моста в Петербурге

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Дворцовый мост в Петербурге разведут под специальный плейлист

На этих выходных, в ночь с 19 на 20 июля и с 20 на 21 июля, Дворцовый мост в Санкт-Петербурге будут разводить под специальный плейлист — классические композиции, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В центре города заиграют произведение советского композитора Рейнгольда Глиэра «Гимн великому городу», пролог к опере «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, фрагмент из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского и вальс из музыки к драме Пушкина «Метель» Георгия Свиридова.

Днем 20 июля на Дворцовой площади Петербурга также проведут праздник — Международный день шахмат. Посетителей ждет уникальная партия из живых фигур, мастер-классы и сразу несколько тематических фотозон. Отдельные активности организаторы готовят для детей: их научат делать шахматные фигурки и закладки для книг.

Шоу «Поющие мосты» проводят в Северной столице с 2016 года.