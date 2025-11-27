Класс православной культуры и выставка открылись в Балашихе

В мероприятии 26 ноября приняли участие руководство академии, представители ветеранских организаций, сотрудники и их семьи.

Юбилейная выставка объединила несколько тематических экспозиций в трех залах. В одном из них представлены творческие работы детей военнослужащих. В другом собраны материалы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Отдельная часть выставки отдана под предметы художественного творчества, созданные сотрудниками академии и членами их семей.

Особое внимание было уделено классу православной культуры, который действует в академии с 1996 года. Помещение торжественно освятили. Здесь курсанты, педагоги, ветераны и представители духовенства смогут проводить неформальные встречи, обсуждать вопросы ценностей, семьи и воспитания, а также реализовывать проекты духовно-нравственной направленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.