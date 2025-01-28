Китайский новый год в Москве начнется с «Танца дракона»

В столице с 28 января по 9 февраля отметят Китайский новый год в рамках проекта «Зима в Москве». Например, в центре города покажут театрализованные иммерсивные представления «Танец дракона», сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Артисты в ярких тематических костюмах императоров, принцесс, львов и других символов Китая пройдут от Тверского бульвара через Тверскую площадь и Камергерский переулок в центр Москвы. Во главе процессии будут сказочные фигуры Змеи и Дракона.

Первое шоу состоится 28 января в 17:00. В шествии примут участие 100 артистов. Во время остановок они покажут зрелищные номера. Например, у памятника Тимирязеву артисты исполнят танец Северных львов-хранителей, проведут интерактивный хоровод с Большим Золотым Драконом. У памятника Есенину покажут шоу Зеленого Дракона и станцуют дамы с фонарями и Южные львы.

У памятника Долгорукому артисты покажут гостям танец маленьких дракончиков и Львов. Кроме того, проведут интерактив с китайскими тарелочками. У памятника Станиславскому будет исполнен императорский танец с зонтиками-пионами и хоровод с Зеленой Змеей.

В конце артисты покажут шоу китайских барабанщиков в костюмах воинов-драконов. Придворные дамы в костюмах Пекинской оперы станцуют «Пекинскую увертюру». Затем гостям покажут шоу китайских Львов.

Новый год символически встретят в рамках танца Большого Дракона и Зеленой Змеи. После этого артисты споют попурри из китайских новогодних песен под барабаны.

Театрализованные шествия, в которых будут принимать участие 30 артистов, будут проходить по выходным во время празднования Китайского нового года в Москве.

Китайский новый год в Москве отмечают на 9 площадках в центре. Там выступают китайские и российские артисты, проходят мастер-классы, розыгрыши, викторины, можно попробовать блюда китайской кухни.