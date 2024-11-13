Китайские студенты посетили выставку музея военно-исторической техники в Красногорске

Студенты смогли познакомиться с наземными машинами победы, стать свидетелями реконструкции марша сухопутных войск времен Великой Отечественной войны и услышать о подвигах героев.

Особенно мероприятие впечатлило иностранных студентов из Китая.

Они с большим интересом приняли участие в выставке, отметили значимость исторического события. После они рассказали, что были под огромным впечатлением, и даже дали интервью телеканалу «Звезда» на Красной площади в центре России.

7 ноября наша страна отмечала 83-ю годовщину знаменитого парада 1941 года на Красной площади. В то время враг находился совсем близко к столице, но, несмотря на это, парад состоялся. Войска маршировали, а техника шла по брусчатке. Весь мир был восхищен стойкостью духа нашего народа, а подразделения, участвующие в параде, сразу после его завершения отправились на оборону Москвы.

Такие мероприятия помогают сохранить память о событиях Великой Отечественной войны и передать ее будущим поколениям. Они позволяют нам почувствовать связь с прошлым и понять, какой ценой была достигнута победа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.