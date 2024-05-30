Китайские артисты сыграли на сцене чеховский «Вишневый сад» на фестивале в Лобне

«Как известно, „Вишнёвый сад“ — это достояние мировой культуры. Это произведение лично на меня произвело большое впечатление, и я хотел показать глубину произведения, как Чехов рисует портреты простых людей и какой тонкий социальный смысл в его произведениях», — рассказал режиссер Ран Чанцзянь.

Впервые коллектив поставил этот спектакль у себя на родине в 2008 году. Но специально для российского фестиваля постановку адаптировали. Некоторые моменты упростили, на некоторые, наоборот, наложили китайскую специфику.

«Для нас очень сложно произношение русских имен, поэтому в постановке мы использовали китайские имена. Это позволило нам упростить процесс и адаптировать спектакль к китайской традиционной опере», — продолжил режиссер.

Спектакль играли на китайском. Но для понимания зрителей подготовили субтитры, русские и китайские, которые можно было читать на киноэкране позади актеров.

Кроме того, действие перенесли в Китай, события разворачиваются в первый год Китайской Республики. Актеры играют в традиционных костюмах, во время спектакля можно услышать звучание традиционных инструментов.

«Я благодарен администрации города Лобня и администрации Московской области за проведение столь важного мероприятия. В рамках перекрестных годов России и Китая в области культуры, которые объявили руководители стран, этот фестиваль важен для расширения делового, культурного сотрудничества, которое улучшает инвестиционных климат наших стран. Именно благодаря таким мероприятиям мы успешно разговариваем о бизнесе, взаимодействии, науке и образовании. И я надеюсь, что благодаря таким мероприятиях дружеская связь между Россией и Китаем будет крепнуть на всем Евразийском континенте, — отметил ответственный секретарь российской части Российско-Китайской Палаты Павел Устюжанинов.

Оценивая спектакль, члены жюри поблагодарили актеров за прекрасное прочтение произведения, новый взгляд на постановку.

«У вас другая пластика, другое звукоизвлечение и совершенно другие театральные традиции. Мне казалось, это несоединимо с Чеховым. Но вы свободно и легко чувствуете себя в этом материале. Спасибо вам, что вы приехали и показали нам, что вы через искусство думаете о мире», — поделилась член жюри Анна Кузнецова.

В этом году в афише фестиваля 17 спектаклей из разных стран: России, Ирана, Северной Македонии, Китая, Кыргызстана и США. Участники представят свои работы по произведениям Маяковского, Пушкина, Чехова, Достоевского и других авторов русской классической литературы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.