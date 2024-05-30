Китайская труппа получила Гран-при театрального фестиваля в Лобне за «Вишневый сад»

29 мая состоялось закрытие XXVIII Международного театрального фестиваля «Русская классика» в Лобне. В нем приняли участие не только российские артисты, но и зарубежные.

Главный приз XXVIII Международного театрального фестиваля «Русская классика». Лобня 2024» получила китайская труппа за свою интерпретацию «Вишневого сада» в постановке «Пекинской оперы» режиссера Ран Чанцзянь. Он выразил свою радость и благодарность за такую важную награду и поддержку их творчества в Лобне.

Церемония была посвящена 225-летию Александра Пушкина.

Участники представили 35 спектаклей по произведениям русских классиков и современных авторов. В день закрытия фестиваля со сцены звучали поздравления, а театральные и танцевальные коллективы демонстрировали свои постановки.

«Международный театральный фестиваль „Русская классика“ является значимым событием, которое проводится уже в 28-й раз. Хотя оно имеет традиционный характер, каждый год представляется что-то новое», — сказала глава города Лобня, Анна Кротова.

Профессиональное жюри под руководством Элеоноры Макаровой оценивало работы. В рамках программы фестиваля были представлены спектакли из разных стран, включая Россию, Иран, Северную Македонию, Китай, Кыргызстан и США.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.