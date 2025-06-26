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Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что изображение столичного храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов является провокацией, сообщает ТАСС .

Ранее митрополит Леонид Горбачев в своих соцсетях опубликовал изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами на куполах, которое размещено на заставке московского мусульманского сообщества в Telegram-канале.

«Мы не знаем, кто и зачем изобразил один из самых узнаваемых храмов России с полумесяцами на главках», — сказал Кипшидзе.

Он подчеркнул, что это сознательная провокация, которой пытаются разжечь межрелигиозную рознь между православными и мусульманами.

Кипшидзе выразил надежду, что мусульманская община, с которой православная церковь поддерживает добрые отношения, осудит действия провокаторов.