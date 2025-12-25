Киновед Шпагин объяснил феномен актрисы Веры Алентовой

Кинокритик и киновед Александр Шпагин в беседе с РИАМО объяснил, как актриса Вера Алентова обрела не просто известность, а всенародную узнаваемость и звездный статус.

Шпагин, вспоминая начало творческого пути Алентовой, упомянул культовую картину «Москва слезам не верит». Он отметил, что актриса не хотела играть в этой киноленте, хоть ей и предлагали главную роль. Однако именно эта картина и принесла Алентовой и славу, и узнаваемость.

Спустя некоторое время Алентова сыграла Валентину Андроновну – Валендру в киноленте «Завтра была война».

Шпагин отметил, что в те годы одноименная повесть Бориса Васильева была хитом, и, разумеется, зритель с огромной охотой пошел смотреть экранизацию.

«Получилось очень интересно, потому что появилась какая-то отрицательная героиня, но с интересным бэкграундом. То есть ощущение, что, она недобиток какой-то, которая вот надела на себя маску такого советского монстра, просто для того, чтобы выжить. Во всяком случае, это все читается в этом образе. Собственно говоря, так и закладывалось Карой. Другое дело, что, может быть, ее надо было больше проявить в фильме, но, тем не менее, зрителю она запомнилась еще больше. Вот тут, собственно, возник феномен актрисы Алентовой. Именно что это жесткая актриса, которая, воплощает новый социальный тип – «бизнесвумен», тогда даже слова такого не было. Более того, которая создает неоднозначные образы и заставляет задуматься», — объяснил Шпагин.

Он добавил, что кинолента «Москва слезам не верит» стала триггером всей карьеры Алентовой. Так как до этого она играла роли вторых и третьих планов.