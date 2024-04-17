Кинопоказы международного кинофестиваля «День Победы» прошли в Подмосковье

Солнечногорск стал партнером III Международного кинофестиваля «День Победы». На трех площадках городского округа прошли кинопоказы и встречи с режиссерами, участниками конкурсной и внеконкурсной программы. Мероприятия провели в гимназии № 6, Тимоновской школе и лицее № 7, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Фильмы патриотические, мы подбирали их таким образом, чтобы школьникам было интересно, они видели примеры для подражания и прониклись осознанием, что Россия — великая держава», — рассказал начальник управления культуры администрации г. о. Солнечногорск Павел Журкевич.

Так, в шестой гимназии учащиеся познакомились с бардом, членом союза писателей России Ильей Оленевым. Он выступил сценаристом клипа «Браток» на песню собственного сочинения. Лирическая композиция создана в поездках на фронт. Видеоряд содержит кадры из личных архивов автора и бойцов — участников специальной военной операции.

«Автор является волонтером движения «Ленинградский доброволец», организует гуманитарные поездки на передовую. Он рассказал ребятам, как важна поддержка, которую оказывает наша школа в рамках добрых дел, как важны для бойцов письма, любая помощь, маскировочные сети. Они действительно это очень ценят и ждут», — поделилась советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественным объединениями гимназии № 6 г. Солнечногорск Мария Жупикова.

Ежегодный фестиваль «День Победы» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Москве, Одинцове, Солнечногорске, Подольске и Лыткарине до 19 апреля 2024 года. В нем участвуют 78 работ, посмотреть их можно бесплатно.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.