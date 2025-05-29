Кинопарк «Москино» и Радио Хит FM приглашают на грандиозный праздник детства

В честь Дня защиты детей 31 мая и 1 июня в кинопарке «Москино» состоится фантастический праздник, который не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых — Московский фестиваль анимации и детского кино, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Целых два дня гостей ждут спектакли, квесты и мастер-классы. Информационный партнер мероприятия — Радио Хит FM.

Кто из любителей мультфильмов не мечтал бы узнать, как они создаются, а также встретиться с любимыми персонажами? Такая возможность ждет всех гостей московского фестиваля анимации и детского кино. Два дня с утра до вечера здесь будет проходить масштабная развлекательная программа.

Квест по мотивам сказки «Бармалей» Корнея Чуковского, спектакли от артистов Театра кукол им. С. В. Образцова, грандиозное шоу с мульт-парадами, конкурсами, интерактивными играми и подарками от информационного партнера фестиваля Радио Хит FM, а также тематические шатры — музыкальный, художественный, мастеровой, театральный. И все это только малая часть праздника!

Маленькие гости кинопарка «Москино» смогут попробовать озвучить мультфильмы, принять участие в конкурсе на лучший рисунок, создать 3D фигуру и даже принять участие в съемках по мотивам сказочного фильма «Айболит 66».

А главное событие фестиваля — большой МУЛЬТ-КОНЦЕРТ! Песни из самых добрых мультфильмов с участием Трубадура и Принцессы, Ми-ми-мишек, Бубы, Чебурашки, Смешариков, Винни-Пуха, Волка и Зайца, Матроскина и других любимцев — всего около 100 костюмированных героев на празднике!

«Москино» и Радио Хит FM приглашают приходить в парк в костюмах своих любимых персонажей и стать частью волшебного шествия!

Подробнее о программе здесь.

Помимо насыщенной развлекательной программы гостей ждет и деловая часть для профессиональных кинематографистов и желающих проникнуть в тайны создания кино. 31 мая в 15:00 состоится бизнес-сессия, посвященная детской культуре Москвы, ее современным трендам и перспективам развития. Модератором дискуссии выступит управляющий директор компании «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников.

На площадке также пройдут питчинги студенческих работ и лекции создателей анимационных проектов.

Московский фестиваль анимации и детского кино станет частью масштабного проекта «Лето в Москве», объединяющего культурные и развлекательные мероприятия в столице.