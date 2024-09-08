Кинопарк «Москино» будет самой крупной площадкой для натурных съемок в мире

В столице запустили первую очередь строящегося кинопарка «Москино», который будет крупнейшей площадкой для проведения натурных съемок в мире, сообщается на официальном сайте мэра города .

Там возведут площадки и декорации, которые повторяют виды городов РФ, Европы, Ближнего Востока и т. д. Такой подход даст возможность снимать свыше 200 фильмов ежегодно.

Кинопарк смогут посещать туристы. Ожидается, что туда будут приезжать до 10 млн гостей в год.

Территория «Москино» находится в 27 км от МКАД и 8 км от Троицка, где в ближайшие годы будет построено метро.

На первом этапе на площади 180 га возвели 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Среди них «Аэропорт Юрово», «Витебский вокзал», «Древнерусский город», «Соборная площадь Московского Кремля». Там появился хромакей — площадка для съемок с использованием компьютерной графики. Строители возвели образовательный цент, административный корпус, гостиницу, киносклад, Музей техники Вадима Задорожного и многое другое.

Всего в конопатке планируется построить свыше 60 натурных площадок.