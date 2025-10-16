Кинокритик рассказал об опасности сериалов «Слово пацана» и «Бригада»

Сериалы «Слово пацана» и «Бригада» могут представлять опасность для общества из-за возможной идеализации криминального образа жизни. Об этом заявил режиссер, преподаватель и кинокритик Давид Шнейдеров, подчеркнув необходимость увеличения возрастного ценза для подобного контента, пишет RT .

«Если мы возьмем сериалы „Слово пацана“, „Бригада“, фильм „Брат“ (первая часть) — в них есть провокация. Но к ним же можно добавить и „Крестного отца“, „Однажды в Америке“ и так далее», — отметил кинокритик.

Шнейдеров считает, что сериал «Бригада» склонен к излишней романтизации преступных персонажей из-за того, что все четыре главных героя представлены как достойные люди, преданные товарищи.

«И мальчишки играли в „Бригаду“, делили между собой роли. И это был сериал в определенной степени опасный», — подчеркнул кинокритик.

По мнению эксперта, сериал «Слово пацана» представляет собой совсем другую историю. Кинокритик также назвал первую часть фильма «Брат» самой сильной и талантливой провокацией. В заключение Шнейдеров подчеркнул, что для таких кинопроизведений необходимо устанавливать более строгий возрастной рейтинг.

