Кинофирма Валдиса Пельша понесла многомиллионные убытки

Кинофирма Валдиса Пельша в 2025 году понесла убытки в размере 14 млн рублей

Кинокомпания актера Валдиса Пельша в первый раз за 13 лет «ушла в минус». В 2025 году она понесла убытки в размере 14 млн рублей, сообщает SHOT .

Проблемы произошли у фирмы «РД Студия», созданная Пельшем 13 лет назад. Компания специализируется на создании творческих продуктов. Она снимает документальные фильмы для телевидения и социальных сетей.

В последние несколько лет компания генерировала прибыль. В 2024 году фирма заработала около 11 млн рублей.

Однако в 2025 году показатель выручки обрушился практически в девять раз — с 86 млн до 10 млн рублей. Компания понесла убытки в размере 13,9 млн рублей.

Сам Пельш принимает участие в различных шоу, а также проводит частные мероприятия. В начале года его фирма выпустила еще один документальный фильм.

