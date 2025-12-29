Кино в Казани: актриса Ильяшенко рассказала о самых красивых мужчинах в России

Известная российская актриса Лукерья Ильяшенко заявила, что самые красивые в России мужчины живут в Казани. Такой вывод она сделала во время съемок четвертого сезона сериала «Сергий против нечисти», в котором она играет роль капитана полиции Кати Земцовой, сообщает Газета.ru .

«Экспедиция была довольно короткой, было холодно, но Казань — потрясающий, очень красивый город. Кстати, оказалось, что в Казани — самые красивые мужчины в стране: те самые красавцы с небесно-голубыми глазами и темными кудрявыми волосами», — сказала артистка.

Она рада возвращению к работе и совместным съемкам с режиссером Кириллом Кузиным: по ее словам, ему всегда удается снимать ее в выгодных ракурсах и подбирать прекрасных операторов.

Одновременно партнер Ильяшенко по сериалу, актер Роман Маякин подчеркнул, что в новом сезоне создатели планируют поразмышлять над тайнами образа Сергия, его пороками и зависимостями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.