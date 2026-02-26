Катя Лель собралась в Тибет для восхождения на Кайлас

Певица Катя Лель планирует весной отправиться в Тибет и покорить гору Кайлас. Исполнительница хита «Мой мармеладный» поделилась, что давно хотела побывать в Азии и теперь готовится к поездке, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Меня очень тянет в Тибет. У меня есть грандиозный план — посетить гору Кайлас. Есть много преданий об этом месте, считается, что там сконцентрировано много сакральной энергии, которая недоступна простым обывателям, только избранные могут прикоснуться к ней. Забрался на гору — все, ты тибетский мудрец», — рассказала Лель.

По словам певицы, в поездку она отправится вместе с близким окружением. Артистка отметила, что не испытывает страха перед восхождением и вдохновляется примерами других путешественников.

«Страха никакого нет. Боня постоянно покоряет вершины, меня тоже эта тема очень заинтересовала, тем более посетив один раз хоть какую-то вершину, ты снова хочешь ее покорить», — заключила она.

