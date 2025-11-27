Катя Лель рассказала о подарке, который приготовила маме на День матери

Катя Лель — о подарке для мамы на День матери: отправлю ее отдыхать

В преддверии Дня матери певица Катя Лель поделилась своими предпочтениями в выборе подарков для дорогих ей людей. Она также рассказала, какой презент приготовила для самого родного человека, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Лель, в этот раз она решила порадовать маму техникой и путешествием.

«Хочу, чтобы мама всегда была окружена заботой и ни секунды не отвлекалась на домашние заботы. Недавно я с ней путешествовала по Москве, а теперь отправлю ее отдыхать в теплые края», — поделилась звезда.

Певица подчеркнула, что стремится каждый год выбирать для мамы такие подарки, которые способны принести ей радость. В свою очередь, мама Кати Лель также не оставляет ее без внимания и радует различными сюрпризами.

