Катя Лель рассказала, как проведет Новый год

Катя Лель рассказала, что для нее значит Новый год

Певица Катя Лель сообщила, что планирует встретить Новый год в кругу семьи и друзей, сохраняя домашние традиции, сообщает Общественная Служба Новостей .

Катя Лель поделилась, что предпочитает отмечать Новый год в уютной домашней атмосфере вместе с самыми близкими людьми. Артистка рассказала, что в этом году также собирается провести праздник дома.

«Мы с родными вместе украшаем елку, смотрим телешоу. У нас все происходит точно так же, как и у всех остальных людей. Никаких излишеств нет, готовим вкусные угощения, встречаем гостей. Надеюсь, что мне подарят подарок, хочу необычный подарок, я тоже готовлю сюрпризы для своих близких», — сказала певица.

Исполнительница отметила, что старается не переедать в праздничные дни, чтобы не набрать лишний вес. По словам Лель, для нее важно сохранить семейные традиции и радовать близких приятными сюрпризами.