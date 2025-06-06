Каширские партийцы присоединились к празднованию Дня русского языка

6 июня в нашей стране отмечается День русского языка. В этот праздник депутат окружного Совета депутатов Наталья Зайцева и активистка Каширского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Анна Борисова приняли участие во флешмобе и прочитали любимые произведения Александра Сергеевича Пушкина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этот день мы чествуем великого поэта, чьё творчество стало символом нашей культуры, а его язык — основой нашей речи, мышления и национального единства», — поделилась депутат Совета депутатов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ангелина Фетисова.

Сегодня по всей стране проходят поэтические чтения, выставки и встречи с писателями. Ознакомиться с афишей мероприятий в городском округе Кашира можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.