Карусель в Одинцово вошла в тройку самых посещаемых в Подмосковье
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
В Министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 20 по 26 января, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
«За прошедшую неделю карусели посетили 6,59 тыс. человек. Карусели „Сказка“, установленные по программе губернатора, представляют собой уникальный аттракцион, оформленный известным дизайнером Денисом Симачевым. Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», — говорится в сообщении.
Первой по посещаемости стала карусель в Богородском городском округе. Ее посетили более 1,21 тыс. жителей и гостей региона. Карусель расположена в Центральном парке Ногинска. Парк был основан в 1875 году в сосновом бору, на сухом чистом месте, усилиями городских фабрикантов и по решению городской думы. Сегодня здесь можно отдохнуть всей семьей. В парке расположены аттракционы, детские площадки и батуты, проходят различные развлекательные программы и еженедельные сеансы кино и постановок. Кроме того, в парке работает прокат сезонного инвентаря. Также в парке уставлена современная система видеонаблюдения.
Второй по востребованности стала карусель в Сергиево-Посадском г. о. Там побывали 1,2 тыс. человек. Карусель расположена в парке «Скитские пруды». Он обновлялся с 2019 года. Тогда там установили входную группу, сцену для проведения общественных мероприятий, модуль для ресторана и мастер-классов, оборудовали пункт охраны. В парке была проложена дорожно-тропиночная сеть, установлена навигация, шахматные и теннисные столы. В 2020 году в «Скитских прудах» для любителей спорта соорудили памп-трек, площадку для стритбола и воркаут, обновили парковую мебель и систему наружного освещения. В 2021 году здесь появился павильон для мастер-классов, туалетный модуль, площадка под аттракционы и многое другое. Более того, в 2023 году на территории «Скитских прудов» оборудовали новую экстрим-зону со скейтпарком и памп-треком. В усадебном парке для гостей создана сеть аллей, игровая площадка, сцена, танцевальная площадка и амфитеатр.
В тройку лидеров, уступив аттракционам в Богородском и Сергиево-Посадском округах, вошла карусель в Одинцово. Ее посещаемость составила 1,1 тыс. жителей и гостей региона. Расположенная на Центральной площади города, карусель стала местом притяжения детей и взрослых на прошлой неделе. Она расположена в одной локации с современной детской площадкой, лодочной станцией, фудкортом, прокатом велосипедов, детских электрических машинок, веломобилей и коньков.
Всего на территории Подмосковья расположено 8 каруселей. Они работают с 11.00 до 20.00 (в Домодедове с 11.00 до 19.00), кроме понедельника и вторника (в Домодедове без выходных). Посетить их можно бесплатно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.