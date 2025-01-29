Карусель в Одинцово вошла в тройку самых посещаемых в Подмосковье

«За прошедшую неделю карусели посетили 6,59 тыс. человек. Карусели „Сказка“, установленные по программе губернатора, представляют собой уникальный аттракцион, оформленный известным дизайнером Денисом Симачевым. Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», — говорится в сообщении.

Первой по посещаемости стала карусель в Богородском городском округе. Ее посетили более 1,21 тыс. жителей и гостей региона. Карусель расположена в Центральном парке Ногинска. Парк был основан в 1875 году в сосновом бору, на сухом чистом месте, усилиями городских фабрикантов и по решению городской думы. Сегодня здесь можно отдохнуть всей семьей. В парке расположены аттракционы, детские площадки и батуты, проходят различные развлекательные программы и еженедельные сеансы кино и постановок. Кроме того, в парке работает прокат сезонного инвентаря. Также в парке уставлена современная система видеонаблюдения.

Второй по востребованности стала карусель в Сергиево-Посадском г. о. Там побывали 1,2 тыс. человек. Карусель расположена в парке «Скитские пруды». Он обновлялся с 2019 года. Тогда там установили входную группу, сцену для проведения общественных мероприятий, модуль для ресторана и мастер-классов, оборудовали пункт охраны. В парке была проложена дорожно-тропиночная сеть, установлена навигация, шахматные и теннисные столы. В 2020 году в «Скитских прудах» для любителей спорта соорудили памп-трек, площадку для стритбола и воркаут, обновили парковую мебель и систему наружного освещения. В 2021 году здесь появился павильон для мастер-классов, туалетный модуль, площадка под аттракционы и многое другое. Более того, в 2023 году на территории «Скитских прудов» оборудовали новую экстрим-зону со скейтпарком и памп-треком. В усадебном парке для гостей создана сеть аллей, игровая площадка, сцена, танцевальная площадка и амфитеатр.

В тройку лидеров, уступив аттракционам в Богородском и Сергиево-Посадском округах, вошла карусель в Одинцово. Ее посещаемость составила 1,1 тыс. жителей и гостей региона. Расположенная на Центральной площади города, карусель стала местом притяжения детей и взрослых на прошлой неделе. Она расположена в одной локации с современной детской площадкой, лодочной станцией, фудкортом, прокатом велосипедов, детских электрических машинок, веломобилей и коньков.

Всего на территории Подмосковья расположено 8 каруселей. Они работают с 11.00 до 20.00 (в Домодедове с 11.00 до 19.00), кроме понедельника и вторника (в Домодедове без выходных). Посетить их можно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.