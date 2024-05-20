Карусель в Одинцове посетили более 3 тыс человек на прошлой неделе

С 13 по 19 мая карусель в Одинцовском округе посетили более 3 тыс. человек. Карусель стала третьей по востребованности на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Карусель находится на Центральной площади в городском округе Одинцово. Неповторимый облик художественному оформлению карусели придал художник и дизайнер Денис Симачев. Этот аттракцион оборудован 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Аттракцион установлен по программе губернатора Андрея Воробьева в детском сквере в центре города. Карусель работает ежедневно. Покататься на ней можно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.