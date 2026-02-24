Картину Айвазовского в Москве выставят на аукцион за 60 млн рублей

1 марта в Москве состоится аукцион, на котором будут представлены работы выдающихся русских художников XVIII–XX столетий, включая Исаака Левитана, Илью Репина, Валентина Серова, Ивана Айвазовского и Виктора Васнецова. Центральным лотом станет пейзаж Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» со стартовой ценой 60 млн рублей, сообщает ТАСС .

Предстоящие торги отличаются исключительным происхождением произведений: в каталог вошли картины из частных собраний, которые ранее демонстрировались на выставках в учреждениях уровня Третьяковской галереи, а также работы из коллекций известных исторических личностей.

Кроме «Лунной ночи в Крыму» Айвазовского, в числе топ-лотов также находится пейзаж Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» (1989 год), оцененный в 50 миллионов рублей. Эта работа, имеющая подпись автора, ранее выставлялась в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее. По словам историка искусства и коллекционера Сергея Подстаницкого, произведение, несмотря на музейную ценность, выходит за рамки сугубо академического восприятия и может стать смысловым центром частного интерьера.

На торгах будет представлена и портретная живопись — всего 25 работ. Среди них «Нарцисс» Ильи Репина (1917 год) со стартовой ценой в 45 миллионов рублей. Картина была приобретена в 1920 году юристом и меценатом Василием Леви из личной коллекции художника. В образе Нарцисса, как отмечают организаторы, изображен внучатый племянник Репина — Алеша. Еще одним заметным лотом в этом разделе стало полотно Валентина Серова «За шитьем» (эстимейт 50 млн рублей), изображающее молодую женщину за работой. Также в каталог портретов вошли произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Тимофея Неффа, Филиппа Малявина и Константина Сомова.

Эксперты аукционного дома отмечают редкость рисунка Ивана Айвазовского «Пароходофрегат Владимир» (1852 год). На этом судне художник совершал путешествие с императором Николаем I. Как добавил Подстаницкий, через год после того плавания данный корабль участвовал в первом в мире морском сражении паровых судов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.