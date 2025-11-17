«Карнавальный перевертыш»: кинокритик охарактеризовал бесовской образ Чебурашки

Кинокритик Семенюк: Чебурашка больше похож на беса, чем на ангела

Кинокритик Александр Семенюк заявил, что образ Чебурашки напоминает беса, а не ангела, ссылаясь на особенности внешности персонажа и традиции культуры, сообщает «Абзац» .

Семенюк высказал мнение, что Чебурашка, популярный герой детских произведений, по своим чертам ближе к бесу, чем к ангелу. Эксперт отметил, что в культуре и религии различают два типа существ: ангельский и бесовский.

По словам Семенюка, ангелы обычно изображаются как человекоподобные фигуры с крыльями, а бесы — как темные существа с большими ушами и когтями. Он подчеркнул, что под это описание подходит и Чебурашка.

«Современное искусство, особенно постмодернизм, часто использует карнавальный перевертыш, создавая противоположные образы: зло представлено как добро, а добро — как зло. Так и Чебурашка: выглядит как ангел, а по сути — бес», — пояснил Семенюк.

