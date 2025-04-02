«Какая разница?»: экс-супруга Джигарханяна не призналась, от кого родила дочку

Цимбалюк-Романовская отказалась говорить, кто стал отцом ее ребенка

Экс-супруга народного артиста России Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которая недавно впервые стала матерью, не стала раскрывать имя отца ребенка, сообщает aif.ru .

Ранее стало известно, что 46-летняя пианистка родила девочку 25 марта. Она сообщала, что в законном браке ни с кем не состоит.

Цымбалюк-Романовская рассказала, что планировала беременность, ведь желание стать мамой естественно для любой женщины.

«Я же не в космос полетела!», — пошутила она.

Имя для новорожденной молодая мама еще не выбрала, а варианты, как назвать малышку, раскрывать не стала, как и имя отца ребенка.

«Какая разница?», — отметила Цымбалюк-Романовская.

Женщина поделилась, что желание стать матерью родилось у нее после смерти родителей, когда она перестала чувствовать себя ребенком, также к этому ее сподвигло то, что она начала преподавать детям.

«Я почувствовала, что мне нужно кого-то любить, чтобы кто-то был рядом, разговаривать с ним, передавать свои знания и опыт», — призналась она.

Цымбалюк-Романовская также рассказала, что прекрасно себя чувствует и легко перенесла беременность, до последнего продолжала преподавать, причем сама приезжала к ученикам.

Молодая мама называет рождение дочери чудом, которое до конца пока не смогла осознать, и сейчас все время уделяет ребенку. Вместе с новорожденной дочкой она живет в Москве.

Джигарханян развелся с Цымбалюк-Романовской в ноябре 2017 года после скандала с «воровством» — актер заявлял, что лишился квартир по вине супруги. Брак продлился полтора года, молодая жена Джигарханяна была младше избранника на 44 года. Спустя три года, в ноябре 2020-го, актер ушел из жизни. В годовщину смерти Джигарханяна экс-супруга посвятила ему песню.