Как сложились судьбы актеров фильма «Вам и не снилось»

Известный фильм о советских Ромео и Джульетте 1981 года «Вам и не снилось» был настолько успешным, что его показывали в США. Судьбы актеров, сыгравших двух влюбленных старшеклассников, которых пытались разлучить родители, сложились по-разному, сообщает «Вечерняя Москва».

Роль Кати исполнила 23-летняя Татьяна Аксюта, на момент съемок она уже была замужем. После звездной роли на Татьяну обрушилась слава, поклонники караулили ее у подъезда и театра. Актриса признавалась, что ее тяготит чрезмерное внимание фанатов, а кино не приносит творческого удовлетворения, и ей ближе театр.

Через 25 лет брака в 2021 году артистка развелась с мужем — телепродюсером Юрием Аксютой. Она ведет драмкружок в детском доме творчества в Сокольниках.

Актер Никита Михайловский, сыгравший Рому, был на семь лет младше своей партнерши по фильму. 16-летнему Никите только предстояло получить актерскую профессию, и он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Во время учебы он чуть не женился на Ларисе Гузеевой, которой нужна была ленинградская прописка, но браку, почти как в кино, помешал отчим молодого человека.

Позже Михайловский женился на актрисе Анастасии Сорочан, которая в 1986 году родила ему дочь Софью, но спустя три года пара развелась. Второй женой актера стала художница, вместе с которой он организовывал выставки, а собранные средства отдавал на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

А в 1990 году заболел сам Никита — у него обнаружили рак. Деньги на дорогую операцию собирали буквально всем миром — помощь российскому актеру направила даже британский премьер Маргарет Тэтчер.

Однако спасти Михайловского врачам не удалось — актер ушел из жизни в 1991 году в возрасте 27 лет.