«Как с креста сняли»: Алена Блин показала видео с экстремально худой Варнавой
Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Журналистка, блогер и репортер Алена Жигалова, известная как Алена Блин, в Telegram-канале показала видео с экстремально худой актрисой и комиком Екатериной Варнавой. Знаменитость выступала на Лазурном берегу во Франции.
«За такой вид зрители должны были заплатить от 450 тыс. рублей», — написала журналистка.
На опубликованных кадрах Варнава разыгрывает сценку с мужчиной из зала. Актриса одета в костюм, напоминающий пижаму: майка и шорты с изображением сердец. Видно, что звезда по-прежнему очень худая. Подписчики отметили, что Варнава будто «с креста снята».
Поклонники знаменитости давно бьют тревогу из-за внешнего вида актрисы. Она стремительно худеет на глазах. Пользователи Сети отмечают, что внешний вид звезды Comedy Woman очень болезненный.