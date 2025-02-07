Как изменить мир: начался показ фильмов о науке в рамках фестиваля ФАНК

Начался показ фильмов о науке в рамках фестиваля ФАНК

7 февраля начался показ фильмов в рамках Дней научного кино ФАНК, участникам предложены три картины, сообщил организатор акции.

Он также пройдет и 8 февраля.

Площадкам в этом году предложены три российских фильма «16 способов изменить мир», «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир» и «Чувственная математика».

«16 способов изменить мир» — это альманах первой в стране Лаборатории научного кино. Там представлено 16 самобытных новелл о работе, которая проводится в стенах Сколковского института науки и технологий.

Альманах второго сезона Лабы «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир» рассказывает о новейших исследованиях ученых из разных регионов РФ и научных центров.

Знаменитая документальная лента Екатерины Еременко «Чувственная математика» представляет размышления шести выдающихся математиков о восприятии любимой науки и мира через нее.

Дни научного кино ФАНК — просветительский проект, которые реализуется по принципу социальной франшизы. Оргкомитет отбирает, переводит научно-популярные фильмы, получает прокатные удостоверения, создает дизайн, контент для соцсетей и СМИ. Площадки проводят показы, приглашают экспертов, собирают аудиторию. Организовать такое мероприятие могут любые российский вуз, школа, библиотека, арт-пространство и т. д.