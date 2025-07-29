К юбилею повести «Собачьего сердца» выйдет новое издание с иллюстрациями

В честь 100-летнего юбилея знаменитой повести Михаила Булгакова вышла лимитированная книга. Компания VK объединилась с издательством ЭКСМО и музеем писателя для создания необычного издания «Собачьего сердца», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Художники из «ВКонтакте» нарисовали иллюстрации для этой книги. Из 120 участников конкурса выбрали 14 лучших, их работы теперь украшают страницы и обложку юбилейного издания.

На фестивале «Лето в Москве» пройдет презентация эксклюзивной книги, которая уже поступает в продажу. Тираж ограничен, это делает данное издание еще более ценным для поклонников творчества Михаила Булгакова.

«Мне было важно передать двойственность главного героя — Шарика, который из бездомной собаки превращается в человека, — рассказала художница Вэлли, ставшая одной из победительниц конкурса.