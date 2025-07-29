К юбилею повести «Собачьего сердца» выйдет новое издание с иллюстрациями
В честь 100-летнего юбилея знаменитой повести Михаила Булгакова вышла лимитированная книга. Компания VK объединилась с издательством ЭКСМО и музеем писателя для создания необычного издания «Собачьего сердца», сообщает газета «Петербургский дневник».
Художники из «ВКонтакте» нарисовали иллюстрации для этой книги. Из 120 участников конкурса выбрали 14 лучших, их работы теперь украшают страницы и обложку юбилейного издания.
На фестивале «Лето в Москве» пройдет презентация эксклюзивной книги, которая уже поступает в продажу. Тираж ограничен, это делает данное издание еще более ценным для поклонников творчества Михаила Булгакова.
«Мне было важно передать двойственность главного героя — Шарика, который из бездомной собаки превращается в человека, — рассказала художница Вэлли, ставшая одной из победительниц конкурса.