К 8 сентября откроют шахматный павильон в Московском парке Победы

13 марта этот вопрос обсуждался на совместном заседании комиссии по благоустройству, ЖКХ и экологии и комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Петербурга.

«Знаю, что многих волнует судьба Шахматного павильона Московского парка Победы. Мы планируем, что он начнет свою работу к 8 сентября», — заявил Александров.

Стоит напомнить, что шахматный павильон относится к новому филиалу Музея обороны и блокады Ленинграда. В планах размещение в нем экспозиции «Ленинград. 1942» о стойкости и мужестве жителей города. Также она расскажет о создании парка Победы для защитников Петербурга и о кирпично-пемзовом заводе № 1. Во время войны и блокады это место было переформировано в крематорий.