Юристы стали выдавать рэперам памятки о содержании текстов треков

Представители крупных звукозаписывающих компаний начали предупреждать российских рэперов о необходимости учитывать цензурные ограничения в текстах песен. Теперь, по имеющимся данным, упоминать тему запрещенных веществ допустимо лишь при наличии у автора официального медицинского заключения о необходимости применения соответствующих препаратов. В противном случае творчество может быть заблокировано во внесудебном порядке, сообщает Mash .

Лейблы и дистрибьюторы в феврале 2026 года разослали артистам разъяснения относительно нововведений в российском законодательстве. С 1 марта вступили в силу поправки, конкретизирующие понятие «пропаганда наркотиков», ужесточающие меры ответственности за нее и вводящие требования по маркировке любого контента, где такие вещества упоминаются.

Хвастовство описаниями процессов изготовления, употребления или распространения наркотиков теперь станет невозможным. Подобные тексты будут приравнены к оправданию наркоторговли и повлекут штрафы: от 5 до 15 тысяч рублей за первое нарушение и от 100 до 300 тысяч — за повторное по статье 6.13 КоАП РФ.

В наиболее серьезных случаях возможно возбуждение уголовного дела по статье 230.3 УК РФ с наказанием до двух лет лишения свободы. Эти нормы будут применяться к новым композициям; что касается треков, выпущенных ранее (начиная с 1 августа 1990 года), для них будет достаточно добавить предупреждающую маркировку о вреде для здоровья. Однако если у исполнителя есть медицинская справка, подтверждающая необходимость приема сильнодействующих средств, и в песне речь идет именно о них — проблем возникнуть не должно. Об этом также указано в разосланных рекомендациях.

В связи с этим всех представителей андеграунд-сцены настоятельно призывают тщательно контролировать содержание своих высказываний и песен. Даже сленговые метафоры и иносказания не будут являться защитой. Строки, подобные «Дым помогает забыться» или «Это business, baby, мешай white, фасуй в пакеты», могут привести к серьезной правовой ответственности быстрее, чем авторы успеют их исполнить.

