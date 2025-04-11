Юный пианист из Орехово-Зуева стал лауреатом конкурса «Русская музыка»

9 апреля в Клинской ДШИ им. П. И. Чайковского прошел второй тур Московского областного детского и юношеского конкурса «Русская музыка». Учащийся детской школы искусств им. Якова Флиера Иван Вахрушев (педагог Т. Ф. Голухина) стал лауреатом II степени в номинации «Фортепиано», сообщила пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Конкурс состоит из двух туров, в рамках которых нужно сыграть четыре разнохарактерных произведения русских композиторов, в том числе обязательно пьесу П. И. Чайковского. Участие в конкурсе приняли воспитанники детских музыкальных школ, школ искусств и студенты музыкальных колледжей Подмосковья.

Ранее воспитанники Школы креативных индустрий ДШИ им. Якова Флиера из Орехово-Зуевского округа стали лауреатами IX Всероссийского конкурса электроакустической музыки «DEMO»в номинации «Композиторское мастерство. Сочинение на компьютере».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.