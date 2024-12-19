Юный музыкант из Подмосковья стал лауреатом нескольких музыкальных конкурсов

В Нижнем Новгороде прошел XI Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки надежды», в котором воспитанник отделения в с. Озерецкое Дмитровской детской школы искусств Тимофей Карасев завоевал I место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее Тимофей принял участие в двух конкурсах в Москве. В VIII Открытом конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Е. Д. Дубровина Тимофей завоевал II место в номинации «Медные духовые инструменты: труба». А на IV Московском открытом конкурсе исполнителей на медных духовых инструментах имени Т. А. Докшицера, Тимофей стал лауреатом I степени в младшей возрастной группе.

«Мы гордимся достижениями Тимофея, который представляет Дмитров на высоком уровне. Поздравляю Тимофея и его наставников с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов!» — прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.