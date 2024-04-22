Юный музыкант из Электроуглей получил 1,5 млн рублей от области

Юный музыкант из Электроуглей Владислав Баланов занял первую строчку рейтинга обучающихся и коллективов учреждений дополнительного образования в сфере культуры Московской области в 2024 году по специальности «Фортепиано», передает пресс-служба администрации городского округа.

Так как житель Богородского округа стал лучшим в этой категории, министерство культуры и туризма Московской области выделило ему финансирование для закупки оборудования в целях своего профессионального развития. Всего Владиславу выделили 1,5 миллиона рублей. Помимо этого сестра музыканта Полина Баланова заняла второе место в этом рейтинге.

В течение минувшего года брат и сестра не раз участвовали в профессиональных музыкальных конкурсах, где становились и победителями, и призерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.