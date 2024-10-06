Юных лыткаринцев учат снимать кино

В Лыткарине на базе ДК «Центр молодежи» начали снимать детский фильм-сказку, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В городе работает детская школа телевидения. Ученики приобретают навыки работы с голосом и чёткой речью, актерского мастерства, основ журналистики, а также учатся работать на камеру, брать интервью у артистов и звёзд, сниматься в передачах, создавать свои видеоролики, развивать уверенность и стремиться к успеху.

В школе также есть съёмочная площадка с современным оборудованием, где проходят рабочие процессы. На данный момент лыткаринцы снимают кино: обучающиеся участвуют в съёмках по проекту, поддерживаемом президентским фондом культурных инициатив.

«Основные цели проекта: ранняя профориентация, поддержка и развитие потенциала молодых авторов, создание нового фильма-сказки для детей и взрослых, популяризация этнографии и инициатива создания кинолабораторий по всей России. Мы также стремимся популяризировать дома культуры как значимые социальные объекты для сохранения этнографии, фольклора и традиций народов России», — поделилась преподаватель школы телевидения Алёна Козырева.

В рамках школы телевидения ребята принимают участие в съёмках фильмов и различных передач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.