Юные жительницы Шатуры обучились гончарному искусству в центре «Сириус» в Сочи

Две воспитанницы гончарно-керамической студии «Домик мастера» в Шатуре — Василиса Калуцкая и Дарья Пухова — вернулись из образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). Здесь они на протяжении целого месяца занимались у лучших педагогов страны и оттачивали свое мастерство по образовательной программе «Основы гончарного искусства». Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

Девочки оказались в числе 16 самых сильных школьников России, которые прошли отбор на осеннюю смену по направлению «Искусство». Эта уже их третья поездка в ОЦ «Сириус».

«Горжусь своими ученицами. Они представляли Московскую область и Шатурский округ в частности на федеральной площадке. Под руководством российских мастеров гончарного дела девочки изучали технологию изготовления на гончарном круге, сушку и обжиг, декорирование керамических изделий», — рассказала руководитель гончарной мастерской Екатерина Козлова.

Юные мастерицы вернулись с новыми знаниями, и готовыми творить.

«На лекциях и практических занятиях нам удалось познакомиться с удивительными техниками декорирования, улучшить свои навыки в росписи глиняных изделий. Мы оказались первыми в числе необычных конкурсов. Например, нужно было с закрытыми глазами понять, что за изделие перед тобой, и выкрутить его из глины, также вслепую», — поделились впечатлениями Василиса и Дарья.

Обе девочки учатся в 10 классе, но уже сейчас они четко понимают, что хотели бы связать свою жизнь с творчеством. У каждой дома имеется свой гончарный круг. Они участвуют во многих конкурсах, представляют свои изделия на ярмарках мастеров. Из ближайших планов у Василисы — выиграть Всероссийский чемпионат по гончарному делу «ЮниорМастерс. Креатив», который будет проходить в онлайн формате. Данное соревнование направленно на определение профессиональных качеств детей.

Ранее Дарья уже стала победителем такого же конкурса и была награждена поездкой в «Артек».

По мнению педагога девочек — Екатерины Козловой, у Василисы есть все шансы присоединиться к своей подруге.

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