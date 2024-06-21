Юные жители Дзержинского приняли участие в фестивале военной песни
Фото - © Евгений Савин
В актовом зале МБОУ «Гимназия № 5» городского округа Дзержинский прошел фестиваль военной песни. Его участниками стали воспитанники городского летнего лагеря «Солнышко», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребята в гимнастерках исполняли песни военных лет. Разделившись на фронтовые бригады, участники фестиваля представили тематические номера в память о героях Великой Отечественной войне. Очень трогательно звучали со сцены знаменитые, любимые многими поколениями россиян песни.
Фестиваль был посвящен Дню памяти и скорби. 22 июня 1941 года — одна из самых страшных дат — день начала Великой Отечественной войны. Ежегодно 22 июня вспоминают погибших в боях, замученных в фашистских лагерях, умерших от голода и лишений. Граждане скорбят по всем, кто погиб, выполняя свой долг, защищая Родину от врага.
В преддверии Дня памяти и скорби в городском округе Дзержинский проходят тематические мероприятия, посвященные этой дате.
Андрей Воробьев ранее отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.