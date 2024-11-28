Юные вокалисты из Котельников выступили на «Елке возможностей»

Вокальная студия «Рикки-Тикки» из городского округа Котельники в качестве артистов была приглашена для участия в концерте масштабного благотворительного проекта «Елка возможностей», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект «Елка возможностей» — это благотворительная инициатива, направленная на поддержку детей из малонаселенных и отдаленных пунктов страны с целью предоставить им возможность исполнить свои мечты и получить доступ к различным образовательным и развивающим программам.

Концерт прошел в Доме Культуры МЭИ.

Коллектив из Котельников выступил с пятью номерами, и, несмотря на юный возраст участников, поразил зрителей своими вокальными умениями и уверенностью на сцене.

Студия «Рикки-Тикки» работает на территории Котельников с 2012 года под руководством Олеси Александровны Евдокимовой. На занятиях дети учатся слышать и чувствовать музыку, знакомятся с вокально-исполнительской культурой. Программа обучения вокалу подбирается в зависимости от уровня подготовки и готовности ребёнка воспринимать информацию.

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